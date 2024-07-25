Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı

MHK, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

TFF’nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Süper Lig hakemi olarak 25, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak 13, Süper Lig Yardımcı Hakem olarak da 50 hakemin görev yapacağı ifade edildi.

MHK'nın 2024-2025 sezonunda belirlediği hakemler şöyle:



Süper Lig hakemleri: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Muhammet Ali Metoğlu ve Atilla Karaoğlan



Video Yardımcı Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin ve Bülent Birincioğlu

