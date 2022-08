Süper Lig'de yeni sezonda her galibiyetin ödülü 2,3 milyon lira

Yayın bedelinde geçen sezonlara oranla düşüş meydana gelse de bilhassa Anadolu kulüpleri için bu kalem, adeta can suyu niteliği taşıyor. Yayıncı kuruluşla yapılan sözleşmeye göre 2022-23 sezonunda kulüplere 2 milyar 200 milyon lira dağıtılacak.



Yayın gelirinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve alt liglere ayrılan pay çıktıktan sonra yüzde 37’lik kısım her takıma eşit oranda dağıtılıyor.



Bu çerçevede ligde bulunan 19 takımın her biri 33 milyon 416 bin lira alacak.



GALİBİYET ÖDÜLÜ 2,3 MİLYON LİRA



Yayın gelirinin yüzde 46’lık kısmı performansa göre paylaştırılıyor.



Buna göre takımlar, alacakları her galibiyette 2 milyon 300 bin lirayı kasasına koyacak. Beraberlik halinde ise bu ödül yarıya inecek.



GEÇMİŞTE ELDE EDİLEN HER ŞAMPİYONLUĞUN ÖDÜLÜ 2,86 MİLYON LİRA



Geçmiş yıllarda şampiyon olan takımlar için yayın gelirinden yüzde 11’lik pay ayrılıyor.



Böylece takımlar, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin liralık ödülün sahibi olacak.



YENİ SEZONUN ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 33,2 MİLYON LİRA



Yayın gelirinin yüzde 6’lık kısmı, yeni sezonda ilk altı sırayı alacak takımlara dağıtılacak.



Şampiyonluğa uzanacak takım bu kalemden 33 milyon 200 bin lira kazanacak.



Lig ikincisinin 26,5 milyon lira alacağı sezonda, üçüncü takım 19,9 milyon lira, dördüncü takım 13,2 milyon lira, beşinci takım 6,6 milyon lira ve altıncı takım da 3,3 milyon lirayla ödüllendirilecek.



ŞAMPİYON TAKIM TOPLAMDA 7 İLA 11 MİLYON EURO ELDE EDECEK



Yeni sezonda her takım 36 maça çıkacak.



Şampiyon olacak takımın 30 maç kazandığı varsayılarak yapılan hesaplamada (son 5 sezonun galibiyet ortalaması 27), kazanılacak toplam ödül 7 ila 11 milyon euro.



Aradaki 4 milyon euroluk sapmanın gerekçesi ise yayın gelirindeki şampiyonlar payı.



Geçmişinde 22 lig şampiyonluğu bulunan Galatasaray, önümüzdeki sezonda 30 maçlık galibiyetle şampiyon olursa 198 milyon lira gelir elde edecek. Bu kazancın bugünkü döviz kuruyla karşılığı yaklaşık 10,8 milyon euro. Aynı şekilde yapılan hesaplamaya göre Fenerbahçe 10,38 milyon euro, Beşiktaş 9,9 milyon euro, Trabzonspor da 8,5 milyon euro kazanabiliyor.



Ligde daha önce şampiyonluk yaşamayan bir takımın mutlu sona ulaşması halinde ise ödül miktarı 7,4 milyon euro.



Bu çerçevede söz konusu rakamlar, Anadolu kulüpleri ciddi manada ehemmiyet arz etse de yüksek maliyetli kadrolara sahip “dört büyükler” için beklentilerin ve giderlerin çok altında kalmaktadır.