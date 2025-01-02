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Süper Lig'de yeni yıl arası sona erdi: 18. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla açılacak. İşte ayrıntlar ve haftanın programı...

Süper Lig'de yeni yıl arası sona erdi: 18. hafta heyecanı başlıyor

'de 18. haftanın perdesi yeni yıl arasının ardından yarın açılıyor.

Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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