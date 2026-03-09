Süper Lig'de zirve takibi, 4 gollü maçta kazanan Trabzonspor

Trabzonspor ile Kayserispor, karşı karşıya geldi. Maçı hakem Cihan Aydın yönetti.

Maçın 8. dakikasında çıkan kırmızı kart sonrası ev sahibi ekip maça 10 kişi devam etti. Mücadele 3-1 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor bu skorla puanını 54 yaparak 3. sıradaki yerini korudu. Bordo mavili ekip 57 puanlı Fenerbahçe ve 61 puanlı Galatasaray'ı takip ediyor.

Trabzonspor'un galibiyet golleri Onuachu'dan geldi. İki gol kaydeden Onuachu, Süper Lig'de gol sayısını 20'ye çıkardı.

Trabzonspor yeni haftada evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

DEPLASMANDA SON 11 MAÇTA KAYBETMEDİ



Trabzonspor, Kayseri deplasmanında son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamamıştı.



En son 2012-2013 sezonunda Kayseri'de 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra rakibine 3 puan şansı vermemişti.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı.



8' Kayserispor'da Dorukhan'a kırmızı kart çıktı.



45+2' Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Onuachu üst üste 7 maçta gol atmayı başardı.



45+7' Onuachu'nun penaltı golüyle Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı.

İKİNCİ DEVRE



53' Bilal Beyazıt'ın kendi kalesine attığı golle Trabzonspor farkı açtı: 3-0.



83' Onugkha'nın golüyle Kayserispor golü buldu: 3-1

90' Maç sona erdi