Süper Lig'de zirve yarışı: Galatasaray, Pendik deplasmanında: 11'ler belli oldu

Galatasaray, ligde galibiyet serisi yakalama peşinde.



Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.



Ligde 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 34 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada.



KART SINIRI VE EKSİKLER



Galatasaray'da tedavisi süren Davinson Sanchez forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında.



29'la ligin en çok gol yiyen takımı Pendikspor, topladığı 13 puanla haftaya 16. basamakta giriyor.

HAKEMLER



Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

İLK 11'LER



Galatasaray:



Muslera; Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Ziyech, Kerem ve Icardi.



Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Lusamba, Vukovic, Oscar, Halil Akbunar, Gökcan ve Erencan Yardımcı.