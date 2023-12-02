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Süper Lig'de zirve yarışı: Galatasaray, Pendik deplasmanında: 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar ve 11'ler...

Süper Lig'de zirve yarışı: Galatasaray, Pendik deplasmanında: 11'ler belli oldu

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Galatasaray, ligde galibiyet serisi yakalama peşinde.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Ligde 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 34 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada.

KART SINIRI VE EKSİKLER

Galatasaray'da tedavisi süren Davinson Sanchez forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında.

29'la ligin en çok gol yiyen takımı Pendikspor, topladığı 13 puanla haftaya 16. basamakta giriyor.

HAKEMLER

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. 

İLK 11'LER

Galatasaray:

Muslera; Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Ziyech, Kerem ve Icardi.

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Lusamba, Vukovic, Oscar, Halil Akbunar, Gökcan ve Erencan Yardımcı.

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