Süper Lig'de zorlu derbi, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu
13.12.2025 21:12
Son Güncelleme: 14.12.2025 19:00
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, zirveye yaklaşmaya çalışan Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Süper Lig bugün zorlu derbiye sahne olacak.
Zirve takipçisi Trabzonspor, üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Beşiktaş'ı saat 20'de konuk edecek.
Papara Park'taki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Son 3 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan ev sahibinde kritik eksiklar var.
5 ÖNEMLİ EKSİK
Gol krallığında zirvede bulunan Onuachu ile Pina kart cezalısı. Visca, Baniya ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
Son antrenmana çıkan Savic ile tedavisi son aşamaya gelen Okay hakkında kararı teknik heyet verecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR
Jota Silva, Cengiz Ünder, Svensson ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva ise teknik heyetin tercihiyle kafileye dahil edilmedi.
Beşiktaş taraftarı güvenlik tedbirleri nedeniyle deplasman tribününde olmayacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Mustafa, Serdar, Batagov, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rashica, El Bilal, Abraham