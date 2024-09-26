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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı belli oldu

TFF, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun Şamil Ekinci anısına oynanmasına karar verdi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı belli oldu

Türkiye Federasyonu 'in "2024-2025 Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynanmasına karar verdi. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol 'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, 'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

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