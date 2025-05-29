Süper Lig'de 3 maçın hakemi belli oldu
Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri duyuruldu.
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarınki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka
20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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