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Süper Lig'de 3 maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri duyuruldu.

Süper Lig'de 3 maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulunun açıklamasına göre yarınki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka

20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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