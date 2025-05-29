Süper Lig'de 3 maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarınki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:



20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka



20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz



20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy