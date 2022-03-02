Süper Lig’de büyük heyecan: Fenerbahçe-Trabzonspor

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe lider Trabzonspor'u konuk edecek. 131. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. İşte Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi muhtemel 11'ler ve iki takımdaki son durumlar.

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 19:01

Süper Lig’de büyük heyecan: Fenerbahçe-Trabzonspor

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında , sahasında  ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele 6 Mart Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın 3'ünü Trabzonspor 2'sini ise ev sahibi Fenerbahçe kazandı.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Sarı lacivertli kulüpte Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia sakatlıkları sebebiyle takımlarına destek veremeyecekler.

Trabzonspor'da ise Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

TAKIMLARIN 11’LERİ

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Min-Jae, Osayi, Crespo, Mert, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

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