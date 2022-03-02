Süper Lig’de büyük heyecan: Fenerbahçe-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele 6 Mart Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın 3'ünü Trabzonspor 2'sini ise ev sahibi Fenerbahçe kazandı.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Sarı lacivertli kulüpte Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia sakatlıkları sebebiyle takımlarına destek veremeyecekler.

Trabzonspor'da ise Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

TAKIMLARIN 11’LERİ

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Min-Jae, Osayi, Crespo, Mert, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maç eski milli futbolcu Şenol Birol'un vefatı dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı



ATTİLA SZALAİ’DEN TRABZONSPOR MAÇI VE TRANSFER AÇIKLAMASI