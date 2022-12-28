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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor mücadelesi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor'u karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar ve mücadele öncesi öne çıkan notlar...

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor mücadelesi

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Trabzonspor’un Fatih Karagümrük kafilesinde; Mountassir Lahtimi, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres ile tedavileri süren Stefano Denswil, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan yer almazken, U19 takımından yükselen ve A takıma hızla adapte olan genç oyuncu Arif Boşluk ile uzun süreli sakatlıktan kurtulan Edin Visca ise kafilede yer aldı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor mücadelesi - 1

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