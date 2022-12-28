Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor mücadelesi: VAR hakemi Mete Kalkavan

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mete Kalkavan olacak.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.



Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.



Trabzonspor’un Fatih Karagümrük kafilesinde; Mountassir Lahtimi, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres ile tedavileri süren Stefano Denswil, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan yer almazken, U19 takımından yükselen ve A takıma hızla adapte olan genç oyuncu Arif Boşluk ile uzun süreli sakatlıktan kurtulan Edin Visca ise kafilede yer aldı.

