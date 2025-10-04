Süper Lig'de heyecan üç karşılaşmayla devam ediyor

Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Günün açılış mücadelesinde Gençlerbirliği ve Alanyaspor, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Günün ikinci mücadelesinde ise lige bu sezon yükselen ve beklentilerin altında kalan Kocaelispor, Eyüpspor'u ağırlayacak.

Cumartesi gününün kapanış maçında ise Galatasray ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

SÜPER LİG



14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor (Eryaman)



17.00 Kocaelispor - ikas Eyüpspor (Kocaeli)



20.00 Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)



1'İNCİ LİG



13.30 Atko Grup Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik)



13.30 Bandırmaspor - Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Erzurumspor - İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)