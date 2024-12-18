Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:



- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Eyüpspor, Adana Demirspor kulüpleri; çirkin ve kötü tezahüratı



- Adana Demirspor ve Trabzonspor, saha olayları



- Bodrum FK, Hatayspor ve Galatasaray, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PDFK'ya sevk edildi.



- Galatasaray, ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kurula gönderildi.



- Başakşehir, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi;



- Başakşehirli futbcol Ousseynou Ba'nın kural dışı hareketi



- Hatayspor da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kurula gönderildi.



- Hatayspor Kulübü idarecileri Mehmet Reşat Akpınar ve Mahmut Doğuş Aslan, Hatayspor Kulübü görevlisi İlyas Bayraktar, Hatayspor Kulübü Antrenörü Ayhan Tenbeloğlu ve Hatayspor Kulübü görevlisi Emre Aslan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle;



- Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarında sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.