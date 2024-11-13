Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği belirtildi.



Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.