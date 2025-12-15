Süper Lig'den 20 futbolcu Afrika Kupası'nda, Osimhen, Onuachu ve En Nesyri ne zaman dönecek?

Afrika Uluslar Kupası, Trendyol Süper Lig'den 20 futbolcu aldı.

21 Aralık'ta başlayacak turnuvada, Türkiye'den yıldız isimler boy gösterecek.

Galatasaray'dan Victor Osimhen, Mario Lemina, Ismael Jakobs, Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri ve Nene Dorgeles, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Christ Oulai, Beşiktaş'tan El Bilal Toure ve Wilfred Ndidi,, ülkelerini kıta şampiyonu yapmak için mücadele edecek.

Göztepe, Samsunspor, Rizespor, Başakşehir, Alanyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Kocaelispor'dan da toplam 11 futbolcu milli takımlarında forma giyecek.



EN ERKEN DÖNÜŞ TARİHİ

24 ülkenin katılacağı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönüş için en erken tarih 31 Aralık.

Gruplarında son sırayı alan takımlar turnuvaya veda edecek.

Fas'ta düzenlenecek şampiyonanın finaliyse 18 Ocak'ta.

Söz konusu tarihlerde Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve 18'inci hafta, Türkiye Kupası gruplarında ilk iki hafta ve Süper Kupa maçları oynanacak.

Afrika Kupası'nda final oynayacak takımların oyuncuları, kulüplerinde en fazla 6 maç kaçıracak.