Süper Lig'den 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen 43 kişinin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



“Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”



SEVK EDİLEN İSİMLER



Sevk edilenlar arasında Ümit Davala, Olcan Adın, Mustafa Sarp, Ahmet Dursun ve Serdar Topraktepe gibi büyük takımlardan da tanıdık isimler var.