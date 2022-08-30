Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

