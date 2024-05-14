Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Sivasspor; çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Pendikspor; saha olayları nedeniyle disipline gönderildi.

Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli kural dışı hareket nedeniyle; Sivasspor - Başakşehir maçında kırmızı kart gören İbrahim Akdağ ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan hakaret nedeniyle, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Sivasspor Kulüp idarecisi Gökhan Karagöl, talimatlara aykırı hareket, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüpleri sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle; MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi.

Hatayspor, MKE Ankaragücü maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.