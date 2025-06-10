Süper Lig'den Dubai'ye: Malheiro resmen Al Wasl'da

Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren Pedro Malheiro, kariyerine Dubai'de devam edecek.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al Wasl, Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

Malheiro, 7 milyon dolar bonservis + 1 milyon dolar bonus karşılığında transfer oldu.

Ayrıca oyuncunun sonraki satışından Trabzonspor'a yüzde 15 pay verilecek.

Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Alwasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alwasl FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca Alwasl FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1.000.000.-USD ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini ödeyecektir."



24 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 maça çıktığı bordo mavili ekipte 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Trabzonspor'da bonservis + bonus dahil en yüksek bedelle giden futbolcular:



Yusuf Yazıcı – 18,5 milyon euro



Alexander Sørloth – 10 milyon euro



Ahmetcan Kaplan – 9,5 milyon euro



Gökdeniz Karadeniz – 8,7 milyon euro

Fatih Tekke – 7,5 milyon euro



Burak Yılmaz – 7 milyon euro