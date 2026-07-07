Süper Lig'den Fransa'ya gitmişti, 31 milyon euro'ya imza atıyor. Göztepe'ye servet yağacak

Süper Lig ekibi Göztepe 'nin geçen sezon başında Fransız ekibi Toulouse'a 3 milyon 200 bin euro bedelle sattığı Brezilyalı golcü Emersonn, sarı-kırmızılılara servet getirmeye hazırlanıyor.

Göz-Göz'ün Brezilya'nın Atletico Paranaense ekibinden sadece 1 milyon 800 bin euro'ya aldığı 21 yaşındaki forvetin 28 artı 3 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Ipswich Town'a transfer olacağı belirtildi.

İngiliz Sky Sport kanalı da Ipswich Town'un Emersonn transferini bitirdiğini ifade etti.

Göztepe geçen sezon Toulouse ile yaptığı anlaşmada 10 milyon euro ve üzeri satışlardan yüzde 20 pay alma maddesi koydurdu.

GÖZTEPE'YE BÜYÜK GELİR

Emersonn'un Ipswich Town'a transferinin resmileşmesinin ardından İzmir ekibinin kasasına 5 milyon 600 bin euro'luk bir bedel koyacağı belirtildi.

Göztepe'de çok kısa süre forma giyen Sambacı, yapılan sağlam anlaşmalar sonucu kulübe büyük bir gelir getirmiş olacak.

Göztepe'ye 2024-2025 sezonunun devre arasında gelen Emersonn o sene sadece 2 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Toplam 14 müsabaka 463 dakika süre alan oyuncu 1 gol atabilmişti.

Genelde yedek bekleyen Emerson, Toulouse'a transfer olduğu 2025-2026 sezonunda ise ilk 3 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. 1 kez ilk 11'de sahaya çıkan Emersonn 126 dakika 1 gol atabilmişti.

Toulouse'da yıldızını parlatan Emersonn, Fransa Ligue 1'de 28 müsabakaya çıkıp düzenli olarak oynadı. Fransa'da bin 604 dakika süre alan genç forvet 6 gol atıp, 2 de asist yaptı.