Süper Lig'den kaç oyuncu PFDK'ya sevk edildi?
10.11.2025 20:09
Son Güncelleme: 10.11.2025 20:12
NTV - Haber Merkezi
TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti. Sevkler arasında Süper Lig'den de futbolcular bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemler üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında, 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesi ile tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi.
Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası
ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak
İŞTE SEVK EDİLEN FUTBOLCULAR ARASINDA SÜPER LİG'DE OYNAYANLAR
Süper Lig'den 27 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
PFDK'ya sevk edilen futbolculardan Beşiktaşlı Necip Uysal, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Uysal paylaşımında, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.