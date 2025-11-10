Süper Lig'den kaç oyuncu PFDK'ya sevk edildi?

10.11.2025 20:09

Son Güncelleme: 10.11.2025 20:12

Süper Lig'den kaç oyuncu PFDK'ya sevk edildi?
TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti. Sevkler arasında Süper Lig'den de futbolcular bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemler üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında, 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesi ile tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. 

 

Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi. 


Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde:

 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

 

Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

 

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

 

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

 

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

 

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

 

Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası

 

ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

 

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

 

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

 

Samsunspor: Celil Yüksel

 

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

 

TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

 

Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

 

İŞTE SEVK EDİLEN FUTBOLCULAR ARASINDA SÜPER LİG'DE OYNAYANLAR

Süper Lig'den 27 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen futbolculardan Beşiktaşlı  Necip Uysal, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 

 

Uysal paylaşımında, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. 

