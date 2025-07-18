Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti: Kasımpaşa'nın yıldızı Ronaldo'ya karşı

Gül, Suudi Arabistan Pro Lig'nde mücadele eden Al Nassr' da Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya gelecek.

1 PUANLA KÜMEDE KALDILAR

Al-Okhdood küme düşme hattının bir üstünde 15. sırada sezonu tamamlamıştı.

Suudi ekibi 34 puanla kümede kalmış Al Wehda'da 33 puanla küme düşmüştü.

PERFORMANSI VE KARİYERİ



Daha önce Düsseldorf, Wehen Wıesbaden, Bochum ve Gençlerbirliği formalarını giyen Gül, geçtiğimiz sezon 25 maçta görev almış 2 gol ve 3 asistlik katkı yapmıştı.