Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti: Kasımpaşa'nın yıldızı Ronaldo'ya karşı
Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ü transfer etti. Gül yeni sezonda Ronaldo'ya karşı oynayacak.
Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun transferinin tamamlandığı belirtildi.
Gül, Suudi Arabistan Pro Lig'nde mücadele eden Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya gelecek.
Cristiano Ronaldo
1 PUANLA KÜMEDE KALDILAR
Al-Okhdood küme düşme hattının bir üstünde 15. sırada sezonu tamamlamıştı.
Suudi ekibi 34 puanla kümede kalmış Al Wehda'da 33 puanla küme düşmüştü.
PERFORMANSI VE KARİYERİ
Daha önce Düsseldorf, Wehen Wıesbaden, Bochum ve Gençlerbirliği formalarını giyen Gül, geçtiğimiz sezon 25 maçta görev almış 2 gol ve 3 asistlik katkı yapmıştı.
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