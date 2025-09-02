Süper Lig'de rekorlar kırıldı, futbolculara servet ödendi: Galatasaray'da 3 futbolcuya 138.7 milyon euro!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor sattığı ve aldığı futbolcularla tarihi transferlere imza attı.

İlk olarak Galatasaray'da Victor Osimhen 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle tüm dünyada gündem oldu. Bu bedel Türk futbolunun en yüksek bonservisi olarak kayıtlara geçti.

Sarı kırmızılılar bu transferin yanı sıra Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo'ya 30.7 milyon euro bonservis ödedi. Bu transfer de en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 36 milyon euroya kadrouna kattı.

3 FUTBOLCUYA 138.7 MİLYON EURO

Galatasaray listeleri alt üst eden Osimhen, Singo ve Uğurcan transferleriyle toplam 138.7 milyon euroluk bonservis ödeme yaptı.

Derrick Köhn'ü 4 milyon euroya Union Berlin'e gönderdi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcisi olan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı göndermesi durumunda ise 50 milyon euroya yakın bir gelir elde edebilir.