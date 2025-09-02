Süper Lig'de rekorlar kırıldı, futbolculara servet ödendi: Galatasaray'da 3 futbolcuya 138.7 milyon euro!
Süper Lig'de yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelen yıldız futbolculara servet ödendi. Kulüpler hem giderleri hem gelirleriyle rekorlara imza attı.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor sattığı ve aldığı futbolcularla tarihi transferlere imza attı.
İlk olarak Galatasaray'da Victor Osimhen 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle tüm dünyada gündem oldu. Bu bedel Türk futbolunun en yüksek bonservisi olarak kayıtlara geçti.
Sarı kırmızılılar bu transferin yanı sıra Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo'ya 30.7 milyon euro bonservis ödedi. Bu transfer de en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular listesinde ikinci sıraya yerleşti.
Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 36 milyon euroya kadrouna kattı.
3 FUTBOLCUYA 138.7 MİLYON EURO
Galatasaray listeleri alt üst eden Osimhen, Singo ve Uğurcan transferleriyle toplam 138.7 milyon euroluk bonservis ödeme yaptı.
Derrick Köhn'ü 4 milyon euroya Union Berlin'e gönderdi.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcisi olan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı göndermesi durumunda ise 50 milyon euroya yakın bir gelir elde edebilir.
UĞURCAN TARİHE GEÇTİ
Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 36 milyon euroya kadrouna kattı. Bu transfer Osimhen ve Singo'nun ardından Süper Lig tarihinde bir futbolcuya en çok bonservis ödemeleri sırasında üçüncü sırada yer aldı.
Dünya çapında tüm zamanların en çok bonservis ödenen 9. kaleci olarak tarihe geçti.
1. Kepa Arrizabalaga – Chelsea – 80 milyon euro
2. Alisson Becker – Liverpool – 72.50 milyon euro
3. Gianluigi Buffon – Juventus – 52.88 milyon euro
4. André Onana – Manchester United – 50.20 milyon euro
5. Lucas Chevalier – PSG – 40 milyon euro
6. Ederson – Manchester City – 40 milyon euro
7. Jasper Cillessen – Valencia – 35 milyon euro
8. Thibaut Courtois – Real Madrid – 35 milyon euro
9. Uğurcan Çakır - Galatasaray - 33 milyon euro
FENERBAHÇE'DE KEREM VE NENE ZİRVEDE
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi ses getirdi. Milli yıldıza 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro olmak üzere toplam 25 milyon euro bonservis ödemesi yapılacak.
Salzburg'dan gelen Dorgeles Nene'ye 18 milyon euro, kaleci Ederson'a 11 milyon euro olmak üzere ilk 3'te yer alan en pahalı transferlerine toplam 51,5 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.
YUSUF SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ KASA DOLDU
Sarı lacivertliler genç futbolcusu Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euro bedelle Al Hilal kulübüne gönderdi.
Oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 15 pay sahibi oldu.
BEŞİKTAŞ'TAN ORKUN'A 25 MİLYON EURO
Beşiktaş, Befica'dan Orkun Kökçü'yü 25 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonuyla transfer etti.
Siyah beyazlılarda zirvede 8 milyon euro bonservis ödemesiyle Wilfred Ndidi, 6 milyon euro ile Taylan Bulut yer aldı.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i ise 20.78 milyon euro bedel karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya gönderdi.
TRABZONSPOR'DA ONUACHU ZİRVEDE
Trabzonspor ise Paul Onuachu'ya 5.67 milyon euro, Christ Inao Oulai'ye 5.50 milyon euro, Felipe Augusto'ya 5 milyon euro verdi.
Bordo mavililer kulüp tarihine geçen Uğurcan Çakır transferinden 33 milyon euro bonservis aldı.
Pedro Malheiro ise 6.13 milyon euro bonservisle gönderildi.
SÜPER LİG'DE EN ÇOK BONSERVİS ÖDENEN FUTBOLCULAR
1. OSİMHEN: 75 MİLYON EURO
2. UĞURCAN ÇAKIR: 33 MİLYON EURO
3. SİNGO: 30.7 MİLYON EURO
4. ORKUN KÖKÇÜ: 25 MİLYON EURO
5. KEREM AKTÜRKOĞLU: 22.5 MİLYON EURO
