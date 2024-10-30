Süper Lig'de yasa dışı bahis reklamı şoku: Başkanlar PFDK'ya sevk edildi

TFF, stadyumlarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK’ın aynı müsabakadaki “yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."