Süper Lig'e bir adım daha yaklaştılar
07.05.2026 23:23
Çorumlu futbolcuların sevinci.
1. Lig ekipleri Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK play-off ikinci turuna yükseldi.
Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK, ikinci tura yükseldi.
Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda diğer maçta ise konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Arca Çorum FK, ikinci tura çıkmayı başardı.
Çorum FK ve Sipay Bodrum FK ikinci turda karşı karşıya gelecek.
Kazanan takım finalde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.
Bodrum'da yaşanan sevinç.