Süper Lig'e bir adım daha yaklaştılar

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK, ikinci tura yükseldi.

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda diğer maçta ise konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Arca Çorum FK , ikinci tura çıkmayı başardı.

Çorum FK ve Sipay Bodrum FK ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Kazanan takım finalde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.