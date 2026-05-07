07.05.2026 23:23

Süper Lig'e bir adım daha yaklaştılar
Çorumlu futbolcuların sevinci.

1. Lig ekipleri Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK play-off ikinci turuna yükseldi.

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK, ikinci tura yükseldi.

 

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda diğer maçta ise konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Arca Çorum FK, ikinci tura çıkmayı başardı.

 

Çorum FK ve Sipay Bodrum FK ikinci turda karşı karşıya gelecek. 

 

Kazanan takım finalde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.

Bodrum'da yaşanan sevinç.