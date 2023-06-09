Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Yeni sezona Süper Lig'de devam edecek olan Çaykur Rizespor’da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.



Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "21 Şubat 2022’den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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