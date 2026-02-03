Süper Lig'e damga vurmuştu, Olaitan Beşiktaş için İzmir'den İstanbul'a gitti
03.02.2026 16:18
Junior Olaitan
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Junior Olaitan, İstanbul'a iniş yaptı. Siyah beyazlılar transferi resmen açıkladı.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan
İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen oyuncuyu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Olaitan, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.
Oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Junior Olaitan, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.”
Junior Olaitan, Göztepe'deki performansıyla dikkat çekmişti
BAŞKAN TRANSFER SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer gündemi hakkında şöyle konuşmuştu:
“Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil!”