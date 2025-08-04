Süper Lig'e fırsat transferi: Bayern hepsini satıyor!
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig kulüplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in başlaması için artık geri sayıma geçildi. Yaz transfer dönemi devam ederken, kulüpleri de yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Bundesliga devi Bayern Münih, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transferde etkin bir tavır sergiliyor.
Kadrosunu Liverpool'dan Luis Diaz ile güçlendiren Alman devinde takımdan ayrılacak isimlerle ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
"BAYERN HEPSİNİ SATIYOR"
Abendzeitung München'in haberine göre Bayern Münih; Kim Min-Jae, Sacha Boey ve Raphael Guerreiro'yu satma kararı aldı.
KIM MIN-JAE İÇİN BEKLENTİ YÜKSEK
Haberin devamında Bayern Münih yönetiminin özellikle Kim Min-Jae için yüksek bir bonservis bedeli beklediğinin altı çizildi.
Güney Koreli stoper için 2023'te Napoli'den 50 milyon euro'luk bir bedelle transfer edildiğine vurgu yapılırken, deneyimli futbolcunun istikrarlı bir performans sergileyemediği belirtildi.
Ayrıca haberde yeni transfer Jonathan Tah'ın Dayot Upamecano ile birlikte oynayacağı ifade edilirken, Kim Min-Jae'nin yedek kulübesinde kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı kaydedildi.
Öte yandan başarılı futbolcunun yıllık 16 milyon euro'luk maaşı nedeniyle oyuncunun kendisine kulüp bulmasının oldukça güç olduğu aktarıldı.
SÜPER LİG DEVLERİNE FIRSAT KAPISI
Bu noktada ise devreye Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş girebilir.
Halihazırda sağ bek arayışı olan Galatasaray'ın Sacha Boey transferine yönelme ihtimali yeniden doğarken, Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'yi kiralama olasılığı da mevcut...
Raphael Guerreiro da sol bek mevkii için hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da değerlendirilebilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Galatasaray
- Beşiktaş
- Fenerbahçe