Süper Lig'e fırsat transferi: Bayern hepsini satıyor!

Trendyol Süper Lig'in başlaması için artık geri sayıma geçildi. Yaz transfer dönemi devam ederken, kulüpleri de yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.



Bundesliga devi Bayern Münih, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transferde etkin bir tavır sergiliyor.



Kadrosunu Liverpool'dan Luis Diaz ile güçlendiren Alman devinde takımdan ayrılacak isimlerle ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

"BAYERN HEPSİNİ SATIYOR"



Abendzeitung München'in haberine göre Bayern Münih; Kim Min-Jae, Sacha Boey ve Raphael Guerreiro'yu satma kararı aldı.

