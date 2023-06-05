Süper Lig'e gelecek son takım belli oluyor: Pendikspor - Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final müsabakasının Manisa'da oynanacağı bildirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yapılan açıklamada, Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki müsabaka, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.



Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, dün sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenmişti.

İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olmuştu.