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Süper Lig'e gelecek son takım belli oluyor: Pendikspor - Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Pendikspor - Bodrumspor maçının oynanacağı stat açıklandı.

Süper Lig'e gelecek son takım belli oluyor: Pendikspor - Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final müsabakasının Manisa'da oynanacağı bildirildi.

Türkiye Federasyonu () yapılan açıklamada, Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki müsabaka, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, dün sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenmişti.

İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olmuştu.

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