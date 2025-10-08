Süper Lig'e geri dönmek üzereyken iptal olmuştu: Sacha Boey için resmi açıklama geldi!

Bayern'e transfer olduğundan bu yana yaşadığı sakatlıklar ve düşük formu nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan sağ bek oyuncusunun, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Türkiye'ye dönme ihtimalinin olduğu öne sürülmüştü. Hatta Fransız futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'a imza atacağı fakat transferin son anda iptal olduğu iddia edilmişti.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey’in transfer süreciyle ilgili yaşananları anlattı.

"BİR ŞEYLER OLSA AYRILIĞI DÜŞÜNEBİLİRDİK"



Boey'i takımda tutmak istediklerini söyleyen Eberl, "Sacha, bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında başka bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi." dedi.

"ARTIK MAÇA ÇIKIP İŞİNİ YAPIYOR"



Boey'in forma süresini artırdığına dikkat çeken "Artık Sacha maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.