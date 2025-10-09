NTV.COM.TR

Süper Lig'e geri dönüyor: Prensip anlaşmasına varıldı!

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelecek isim merak ediliyordu...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'da teknik direktör ile yollar ayrılmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 8 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, 10 puanla 10. sırada yer buldu.

KARTAL VE ATAN OLMADI

Belözoğlu ile ayrılığı resmen açıklayan Antalyaspor, İsmail Kartal ve Çağdaş Atan ile görüşme gerçekleştirmiş ancak sonuca varamamıştı.

Süper Lig'e geri dönüyor: Prensip anlaşmasına varıldı! - 1 İsmail Kartal, son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı.

BULUT İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Antalya'dan Akdeniz Manşet'in haberine göre Yönetimi, teknik direktörlük görevi için tercihini Erol Bulut'tan yana kullandı.

Haberin devamında iki taraf arasında yapılan görüşme sonucu prensip anlaşmasına varıldığı ve küçük ayrıntıların çözülmesinin ardından resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Süper Lig'e geri dönüyor: Prensip anlaşmasına varıldı! - 2 Teknik direktör Erol Bulut, saha kenarında maçı takip ederken...

50 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği aktarıldı.

Kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Cardiff City'i çalıştırmış olan Bulut, şu anda herhangi bir takımda görev yapmıyor.

