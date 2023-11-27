Süper Lig'e hoca dayanmıyor: Bir teknik direktör ayrılığı daha

Kasımpaşa'da üçüncü dönemine gelen Kemal Özdeş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor mağlubiyeti sonrası istifa etti.
Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir.
Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASI
Kemal Özdeş Kasımpaşa ile çıktığı 24 resmi mücadelede maç başına 1.46 puan ortalaması yakaladı.
SÜPER LİG'DE 14. TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI
İstifa kararıyla birlikte Kemal Özdeş, Süper Lig'de görevinden ayrılan 14. teknik direktör oldu.
Süper Lig'de 2023/24 sezonunda görevini bırakan teknik direktörler ise şöyle;
- Emre Belözoğlu - Başakşehir
- Erdal Güneş - Gaziantep
- Çağdaş Atan - Kayserispor
- Fatih Tekke - İstanbulspor
- Hüseyin Eroğlu - Samsunspor
- Tolunay Kafkas - Ankaragücü
- Şenol Güneş - Beşiktaş
- Osman Özköylü - Pendikspor
- Olcay Demir - İstanbulspor
- Nenad Bjelica - Trabzonspor
- Aleksandar Stajonevic - Konyaspor
- Ömer Erdoğan - Alanyaspor
- Burak Yılmaz - Beşiktaş
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