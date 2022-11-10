 Süper Lig'e ne zaman ara verilecek? (2022 Süper Lig ertelenme tarihi) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Süper Lig'e ne zaman ara verilecek? (2022 Süper Lig ertelenme tarihi)

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları bu hafta oynanacak. 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig maçlarına bir süreliğine ara verilecek. TFF tarafından yapılan açıklamalayla birlikte, Süper Lig erteleme tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

Süper Lig'e ne zaman ara verilecek? (2022 Süper Lig ertelenme tarihi)

2022 Dünya Kupası maçlarının başlayacak olması nedeniyle, 'e bu hafta maçlarının ardından ara verilecek. Türkiye Federasyonu (TFF) 2022-23 sezonunun planlamasını duyurmuştu. Peki, Süper Lig ne zaman ertelenecek?

SÜPER LİG'E NE ZAMAN ARA VERİLECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte, 2022-23 sezonunun planlamasını duyurdu. 

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi. Buna göre; Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

"21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek.

"Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak."

Buna göre; 2022 Katar Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig'e bu sezon 13 Kasım'da ara verilecek.

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