Süper Lig'e son bilet. Çorum ile Erokspor karşılaşıyor

Süper Lig 'e yükselecek üçüncü ve son takım Konya'da oynanan Esenler Erokspor-Çorum FK maçıyla belli olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finali Mehmet Türkmen yönetiyor. Maçı Serdar Gürler'in golüyle Çorum 1-0 önde götürüyor.



Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu yapıyor.



İki takım da tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmek için sahaya çıkacak.



Erzurumspor ve Amed Sportif Faaliyetler 1. Lig'den direkt olarak süper lige yükselmişti.

İLK 11'LER



Esenler Erokspor: Ertuğrul, Enes, Nzaba, Cavare, Hayrullah, Mikail, Tugay, Recep, Faye, Amilton, Kayode.

Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler, Fredy, Oğuz, Burak, Thaim

EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Play-off sisteminin 31. defa uygulandığı 1. Lig'de daha önce 23 ekip Süper Lig'e yükseldi.

Kasımpaşa'nın 3 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği play-off'ta Antalyaspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez Süper Lig vizesi aldı.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.