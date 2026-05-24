Süper Lig'e son bilet. Kazanırlarsa ilki yaşacaklar
24.05.2026 15:16
Kazanan takım ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Süper Lig'e çıkacak son takım Konya'da belli olacak. Esenler Erokspor ile Çorum FK arasındaki 1. lig play off finali saat 19'da başlayacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 19'da başlayacak Finali Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu yapacak.
İki takım da tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmek için sahaya çıkacak.
Erzurumspor ve Amed Sportif Faaliyetler 1. Lig'den direkt olarak süper lige yükselmişti.
EN ÇOK KAZANAN TAKIM
Play-off sisteminin 31. defa uygulandığı 1. Lig'de daha önce 23 ekip Süper Lig'e yükseldi.
Kasımpaşa'nın 3 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği play-off'ta Antalyaspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez Süper Lig vizesi aldı.
Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.