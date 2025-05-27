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Süper Lig'e son bilet: Fatih Karagümrük-Bandırmaspor maçının hakemi belli oldu

Fatih Karagümrük ile Bandırma Spor arasında oynanacak olan 1'inci Lig play-off Final müsabakasının hakemleri belli oldu.

Süper Lig'e son bilet: Fatih Karagümrük-Bandırmaspor maçının hakemi belli oldu

 Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

YARDIMCILARI

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

NE ZAMAN?

29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finali, saat 20.00'de başlayacak.

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