Süper Lig'e son bilet: Fatih Karagümrük-Bandırmaspor maçının hakemi belli oldu
Fatih Karagümrük ile Bandırma Spor arasında oynanacak olan 1'inci Lig play-off Final müsabakasının hakemleri belli oldu.
Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.
YARDIMCILARI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
MAÇ NE ZAMAN?
29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finali, saat 20.00'de başlayacak.
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