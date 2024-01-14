NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'e Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu

Süper Lig'in ikinci yarısı itibarıyla uygulanmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi bugün oynanan İstanbulspor - Konyaspor mücadelesinde devreye girdi. Yeşil-beyazlıların neredeyse milimetrelik ofsaytı sistem tarafından tespit edilerek kaydedilen gol geçerli sayılmadı.

Süper Lig'e Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu

Trendyol 'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor 0-0 berabere ayrıldı.

Karşılaşmada karşılıklı atılan her iki gol de Yarı Otomatik Ofsayt sistemi tarafından iptal edildi.

Süper Lig'e Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu - 1

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNDEN MİLİMETRELİK KARAR

Mücadelenin 78. dakikasında Konyasporlu Cikhalleshi topu ağlarla buluşturdu. Ancak pozisyon öncesinde Soner'den gelen pas esnasında yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından oyuncunun ofsaytta olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

Mücadelenin 59. dakikasında da Ethemi'nin direkten dönen topunu tamamlayan Muammer'in ofsaytta olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;