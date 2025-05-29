Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ten paylaşım: İstanbul’un fethine vurgu
Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ten İstanbul’un fethine vurgu yapılan bir paylaşım geldi.
Solwie Energy Fatih Karagümrük, uzatmalara giden Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
"FATİH’İN ÇOCUKLARI"
Siyah kırmızılılardan yapılan açıklamada, "100. yılımıza girerken, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde… Fatih’in çocukları Süper Lig’de!" ifadeleri kullanıldı.
7 İSTANBUL TAKIMI
Fatih Karagümrük’ün Süper Lig’e yükselmesiyle, Süper Lig'de gelecek sezon 7 İstanbul takımı yer alacak.
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Eyüpspor
- Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Kasımpaşa
KARAGÜMRÜK'ÜN SÜPER LİG SEVİNCİ
🥳 Son düdüğün çalmasıyla birlikte, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük camiasının yaşadığı sevinç! #beINSPORTS pic.twitter.com/eF7oU0u762— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 29, 2025
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