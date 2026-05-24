Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
24.05.2026 15:16
Son Güncelleme: 24.05.2026 21:04
Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Süper Lig'e çıkacak son takım Konya'da belli oldu. 1. lig play off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK ilk kez Süper Lig'e çıktı.
Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım Konya'da oynanan Esenler Erokspor-Çorum FK maçıyla netleşti. İki takım da tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmek için mücadele etti.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finali Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcıları olarak Süleyman Özay ve Candaş Elbil görev yaptı.
Maçı Serdar Gürler ve eski Fenerbahçeli Thaim'ın golleriyle Çorum FK 2-0 kazandı. Bu skorla Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.
Daha önce Erzurumspor ve Amed Sportif Faaliyetler 1. Lig'den direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
İLK 11'LER
Esenler Erokspor: Ertuğrul, Enes, Nzaba, Cavare, Hayrullah, Mikail, Tugay, Recep, Faye, Amilton, Kayode.
Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler, Fredy, Oğuz, Burak, Thaim
EN ÇOK KAZANAN TAKIM
Play-off sisteminin 31. defa uygulandığı 1. Lig'de daha önce 23 ekip Süper Lig'e yükseldi.
Kasımpaşa'nın 3 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği play-off'ta Antalyaspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez Süper Lig vizesi aldı.
Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.
Çorumlular kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.