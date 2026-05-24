Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

Süper Lig 'e yükselecek üçüncü ve son takım Konya'da oynanan Esenler Erokspor-Çorum FK maçıyla netleşti. İki takım da tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmek için mücadele etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finali Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcıları olarak Süleyman Özay ve Candaş Elbil görev yaptı.

Maçı Serdar Gürler ve eski Fenerbahçeli Thaim'ın golleriyle Çorum FK 2-0 kazandı. Bu skorla Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı.



Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.



Daha önce Erzurumspor ve Amed Sportif Faaliyetler 1. Lig'den direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.