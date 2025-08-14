NTV.COM.TR

Süper Lig'i salladı, havalimanından görüntüsü geldi: İmza için Almanya'da!

Göztepe’nin santrforu, Leipzig'le olan transfer görüşmelerini tamamlamak için Almanya’ya gitti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ’de hareketliliği devam ediyor. İzmir ekibinde 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Romulo, Leipzig'le olan transfer görüşmelerini tamamlamak için Almanya’ya gitti.

BONSERVİSİ, SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için Alman ekibiyle 20 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Romulo’nun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Süper Lig'i salladı, havalimanından görüntüsü geldi: İmza için Almanya'da! - 1

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

, 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de mücadele ederken devre arasında Brezilya’nın Athletico Paranaense kulübünden Romulo’yu kiralık olarak takıma etti.

Sarı-kırmızılılar, Ocak 2025'te de 2.5 milyon euro karşılığında 23 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. İzmir ekibi, şimdi de Romulo’yu yaklaşık 25 milyon euro’ya satarak büyük bir kar elde edecek.

Türkiye'den daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservisle transfer oldu. Romulo, bonuslarla birlikte Türk futbolunun Avrupa'ya üçüncü en pahalı transferi olacak.

Süper Lig'i salladı, havalimanından görüntüsü geldi: İmza için Almanya'da! - 2

