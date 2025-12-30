Süper Lig'i sallayan isme iki dev birden talip! Daha imzası kurumadan transfer planı
30.12.2025 08:30
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Franco Tongya için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından 2 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon başında Salernitana'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan ve performansıyla öne çıkan Franco Tongya için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR YAKIN TAKİPTE
Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş ve Trabzonspor, İtalyan futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Franco Tongya, Trabzonspor'a attığı gol sonrası böyle sevinmişti.
SEZON SONUNA KADAR İZLENECEK
Haberin devamında iki Süper Lig devinin 23 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar izleyeceği aktarıldı.
İtalya Ligi Serie A ekibi Parma'nın ise ara transfer döneminde oyuncu için bir düşüncesinin olmadığı ve herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.
Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Franco Tongya, Bodrum FK maçında rakipleriyle mücadele ederken...
TONGYA'NIN DÜŞÜNCESİ
Franco Tongya'nın, kariyerinde bir sonraki adımı atmadan önce sezonu Ankara ekibinde tamamlamak istediği kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 resmi maçta süre bulan Tongya, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.