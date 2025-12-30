Süper Lig'i sallayan isme iki dev birden talip! Daha imzası kurumadan transfer planı

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından 2 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon başında Salernitana'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan ve performansıyla öne çıkan Franco Tongya için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR YAKIN TAKİPTE

Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş ve Trabzonspor, İtalyan futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.