Süper Lig'i sallayan yıldız için çarpıcı sözler: "Türkiye'den kimse alamaz, 20 milyon euro'ya gidecek"

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin Avrupa'da gözde ismi haline gelen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso konusunda onursal başkan Mehmet Sepil, önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN ALABİLECEK TAKIM YOK, 20 MİLYON EURO'YA GİDECEK"



Ankara'da gerçekleşen TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan Sepil, oyuncuyu Türkiye'den hiçbir kulübün alamayacağını dile getirdi.

Romulo transferinden bahsettiği 3 kulübün yurt dışından olduğunu belirten Mehmet Sepil, "Yurt içinde Romulo'yu alabilecek bir kulüp yok. Biz 20 milyon euro ve üzeri bir teklifle oyuncuyu vereceğiz" dedi.

"PİYASAYI İYİ BİLİYORLAR, AKILLILAR"



Kısa zaman içinde Romulo transferinin sonuçlanacağı belirten Sepil, "Başkan Rasmus Ankersen ve sportif direktör Ivan Mance bu transferi yürütüyor. Piyasayı iyi biliyorlar, akıllılar" yorumunu yaptı.