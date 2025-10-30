Süper Lig'in 11. haftasında derbi bayramı: Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi 31 Ekim Cuma günü açılacak.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:



31 Ekim Cuma:



20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)



1 Kasım Cumartesi:



17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)



20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)



2 Kasım Pazar:



14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)



20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)



3 Kasım Pazartesi:



20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)



20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)



20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)