Süper Lig'in 11. haftasında derbi bayramı: Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş Fenerbahçe maçları oynancak.

Trendyol 'de 11. haftanın perdesi 31 Ekim Cuma günü açılacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş- derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

31 Ekim Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 -Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

