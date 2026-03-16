Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

16.03.2026 20:15

Anadolu Ajansı
AA

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

 

Yarın:

 

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

 

18 Mart Çarşamba:

 

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

 

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

 

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

 

19 Mart Perşembe:

 

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

 

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak

 

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz.