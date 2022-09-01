Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, sezonun 5. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



2 Eylül Cuma:



21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler



3 Eylül Cumartesi:



19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol



19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan



21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük



21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Ali Palabıyık



4 Eylül Pazar:



19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker



21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam



21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan



5 Eylül Pazartesi:



21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu