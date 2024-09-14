Süper Lig'in bu sezon en pahalı transferleri: En-Nesyri zirvede!

Türk futbolunda 2024-2025 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapılan transfer çalışmalarına ilişkin hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, yüksek bonservis bedeliyle dikkati çeken futbolcular ele alındı.

Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, İspanya'nın Sevilla ekibinden Fenerbahçe'ye transfer edilen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödendi.



EN-NESYRİ, MARİO JARDEL'İN REKORUNU 24 YIL SONRA KIRDI



Sarı-lacivertli ekibin Youssef En-Nesyri için açıkladığı 19 milyyon 500 euroluk bonservis bedeli, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu.



Faslı futbolcunun transferi, 2000 yılında Porto'dan Galatasaray'a 17 milyon euro bedelle gelen Brezilyalı golcü Mario Jardel'e ödenen bonservis bedelini de geride bırakarak 24 yıllık rekoru kırdı.



Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ardından en yüksek bedeli Çağlar Söyüncü için ödedi. Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli ekipte kiralık forma giyen milli futbolcunun bonservisini alan Fenerbahçe, bu transfer için İspanya'nın Atletico Madrid takımına 8 milyon 500 bin euro ödedi.

En-Nesyri'ye ödenen bonservis bedeliyle rekor kıran Fenerbahçe, kiralama ücretinde de ilk sıraya yerleşti.



Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Allan Saint-Maximin'i 8 milyon euro karşılığında kiralarken, bu anlamda da Süper Lig rekorunu kırdı. Fenerbahçe, oyuncunun yıllık ücretinin Al-Ahli tarafından ödeneceğini de açıklamasında belirtti.



GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI SARA



Süper Lig'de son 2 sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, 6 isimle kadrosunu güçlendirdi.



Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich'ten kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'nın Kopenhag takımından kadrosuna dahil ettiği sağ bek oyuncusu Elias Jelert için de 9 milyon euro ödedi.

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiralık gönderen Galatasaray, bu anlamda da lig rekoru kırdı. Zaniolo için 6 milyon 400 bin euro kiralama bedeli alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde bir futbolcuyu en yüksek bedelle kiralık başka kulübe gönderen takım oldu.



5 FUTBOLCU İÇİN 61 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ



Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde 5 oyuncu için toplamda 61 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



Sarı-lacivertli takım, Youssef En-Nesyri ve Çağlar Söyüncü için toplam 28 milyon euro bonservis öderken, Galatasaray da Gabriel Sara, Elias Jelert ve Roland Sallai'yi 33 milyon euroödedi. İki kulübün kasasından 5 futbolcu için 61 milyon euro bonservis bedeli çıktı.



Kadrosunu 13 isimle takviye eden Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham için ödedi.

Fransa'nın Clermont ekibiyle bu futbolcu için 4 milyon euro karşılığında anlaşan bordo-mavili ekip, transfer döneminde bonservis bedeli ve kiralama için toplamda 19 milyon 670 bin Euro ödeme yaptı.

Braga'dan Serdar Saatçı'yı 2 milyon 500 bin euro, Boavista'dan Pedro Malheiroyu 2 milyon euro, Hull City'den Ozan Tufan'ı 2 milyon Euro ve Standard Liege'den Cihan Çanak'ı 2 milyon euro bedelle transfer eden Karadeniz ekibi, Braga'dan forvet oyuncusu Simon Banza için de Portekiz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ödedi.

Arseniy Batagov, Denis Draguş ve Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı diğer isimler oldu.



- Beşiktaş, futbolculara ödenecek rakamları açıkladı

Emirhan Topçu, Can Keleş ve Ciro Immobile'yi bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Beşiktaş; Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı bedelsiz, Cher Ndour, Joao Mario ve Felix Uduokhai'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalya'nın Lazio ekibinden kadroda dahil edilen golcü futbolcu Ciro Immobile için yıllık 6 milyon euro ödeneceğini duyuran siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncu Rafa Silva'ya da yıllık aynı miktarda ödeme yapılacağını belirtti.

Atletico Madrid'den transfer edilen Gabriel Paulista'nın sözleşme detaylarıyla da ilgili bilgi veren kulüp, bu futbolcuya ilk 2 yıl 2 milyon 120 bin euro, üçüncü yıl ise 2 milyon 110 bin euro garanti ücret ödeneceğini, ayrıca 1 milyon euro da imza parası verileceğini duyurdu.



BONSERVİS GELİRLERİ



Süper Lig ekipleri, transfer döneminde önemli oyuncu satışlarına da imza attı.



Fenerbahçe'den İngiltere'nin Brighton ekibine transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kulübüne rekor gelir sağladı.



SÜPER LİG'İN BU SEZON EN PAHALI TRANSFERLERİ



Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en pahalı transferleri şöyle:



Youssef En-Nesyri: 19 milyon 500 bin euro (Fenerbahçe)

Gabriel Sara: 18 milyon euro (Galatasaray)

Elias Jelert: 9 milyon euro (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü: 8 milyon 500 bin euro (Fenerbahçe)

Roland Sallai: 6 milyon euro (Galatasaray)

Muhammed Cham: 4 milyon euro (Trabzonspor)