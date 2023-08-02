Süper Lig'in değeri 1 milyar euro'yu aştı

Süper Lig ekipleri dünyaca ünlü yıldızları bir bir kadrosuna katmaya devam ediyor. Bu transferler sonrası Süper Lig’in kadro değeri, 1 milyar euro'yu aşarak 7. sıraya yerleşti ve Hollanda ligini geride bıraktı.



Kadro değeri 215.98 milyon euroya ulaşan Galatasaray da "Türk futbol tarihinin en pahalı takımı" olarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

GALATASARAY ZİRVEDE



Türk takımları arasında listenin tepesinde Galatasaray, dibinde ise Rizespor var.



İlk 10’daki İstanbul takımlarının toplam kadro değeri 546.33 milyon euro olurkan; ikinci 10’daki 4 İstanbul takımının kadro bedeli sadece 58.76 milyon euro oldu.



Süper Lig’in en pahalı futbolcular listesinin ilk 3’üne Galatasaray oturdu. Nicolo Zaniolo 27 milyon euro ile listenin başını çekti. Onu 22 milyon euro ile Wilfried Zaha, 19 milyon euro ile Mauro Icardi izliyor.