Süper Lig'in en hırçınları Fenerbahçe ve Adana Demirspor

Geride kalan sezonda en fazla sarı kart ise 89 kezle, küme düşen Bitexen Giresunsporlu futbolculara çıktı. Karadeniz ekibini, 87 kartla Kasımpaşa ve 82 kartla İstanbulspor izledi.



LİGİN EN CENTİLMENİ MKE ANKARAGÜCÜ



Spor Toto Süper Lig'de sezonu tamamlayan takımlar arasında en az kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oldu.



Sezon boyunca futbolcuları sadece 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilen başkent temsilcisi, ligin en centilmen takımı unvanını aldı.



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'da da futbolculara 2 kırmızı kart gösterildi.



EN FAZLA KIRMIZI KART 7. HAFTADA ÇIKTI



Süper Lig'in geride kalan sezonunda hakemler en fazla 7. haftada kırmızı kartlarına başvurdu.



Ligin bu haftasında 7 futbolcu gösterilen kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.



Süper Lig'in 6, 21, 26 ve 35. haftalarında ise tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamladı.