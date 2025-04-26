Süper Lig'in eski kulübü, Amatör Lig'e düştü: Maç sonu ortalık karıştı
Süper Lig'de uzun süre mücadele eden ve bir dönem Avrupa kupalarında da boy gösteren Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor, sezonun son haftasında Niğde Belediyespor'u ağırladı.
Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Denizlispor, küme düştü.
Yeşil - siyahlılar, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
Daha önce uzun yıllar Süper Lig'de bulunan ve hatta bir dönem Avrupa kupalarında da boy gösteren Ege ekibinde taraftarlar hüzne boğuldu.
MAÇ SONUNDA ORTALIK KARIŞTI
Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı. Koltuklar sahaya fırlatılırken, taraftarlar da tribünleri ateşe verdi.
Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü.
Ancak holiganlar bu kez koltukları itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.
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