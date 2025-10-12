Süper Lig'in eski yıldızı, Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vurdu: Sırbistan-Arnavutluk maçında olay hareket!
Bir dönem Süper Lig'de de forma giymiş olan Rey Manaj, Sırbistan'a karşı oynadığı maçta hem gol attı hem sevinciyle olay yarattı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Sırbistan Milli Takımı ile Arnavutluk Milli Takımı karşı karşıya geldi.
Dubocica Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arnavutluk'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Rey Manaj kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan ve puanını 11'e yükselten Arnavutluk, 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Sırbistan ise 7 puanla 3. basamakta yer buldu.
Arnavutluk, kasım ayında Andorra deplasmanına çıkacak. Sırbistan ise 14 Ekim Salı günü Andorra'da 3 puan arayacak.
REY MANAJ GECEYE DAMGA VURDU
Süper Lig'de 2 sezon boyunca Sivasspor forması giyen ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sharjah'a imza atan Rey Manaj, karşılaşmaya damga vurdu.
"ÇİFT BAŞLI KARTAL"
Golcü oyuncu, fileleri sarsmasının ardından Sırp taraftarlara dönerek "çift başlı kartal" sevinci yaptı.
Manaj'ın sevinci Sırbistan cephesinin tepkisini çekerken, Arnavutluk Milli Takımı atılan golü coşkuyla kutladı.
Müsabakanın hakemi Istvan Kovacs, golün ardından Manaj'a sarı kart gösterdi.
