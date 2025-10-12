Süper Lig'in eski yıldızı, Dünya Kupası Elemeleri'nde geceye damga vurdu: Sırbistan-Arnavutluk maçında olay hareket!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Sırbistan Milli Takımı ile Arnavutluk Milli Takımı karşı karşıya geldi.



Dubocica Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arnavutluk'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Rey Manaj kaydetti.



Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan ve puanını 11'e yükselten Arnavutluk, 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Sırbistan ise 7 puanla 3. basamakta yer buldu.



Arnavutluk, kasım ayında Andorra deplasmanına çıkacak. Sırbistan ise 14 Ekim Salı günü Andorra'da 3 puan arayacak.

